Deputado Salmito volta a destacar a necessidade de ações que gerem oportunidades no semiárido

Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, durante o primeiro expediente desta terça-feira (26), o deputado Salmito (PDT), ressaltou mais uma vez a necessidade da construção de ideias no Parlamento que gerem oportunidades produtivas no semiárido.

” Nosso papel é legislar, fiscalizar e debater ideias que possam ser assimiladas e transformadas em ações governamentais que beneficiem a população “, destacou o deputado.

Segundo o parlamentar, ele pretende, ainda neste semestre, possivelmente no mês de maio, apresentar uma proposta com começo, meio e fim, para gerar economia ao Estado.“ Economia não pelo consumo, mas pela produção. Se der certo, poderá ser transformador “, salientou Salmito.

Proposta em construção

“Estamos preparando uma sugestão com embasamento técnico, buscando uma oportunidade produtiva para que o homem e a mulher do semiárido gerem renda, gerem riquezas que gerem negócios para vender para o Brasil e para o mundo “, observou o parlamentar.

O deputado lembrou que o Ceará está se destacando em vários setores pela modernidade na gestão pública, principalmente no que se refere à educação de qualidade, aos recursos hídricos e à gestão fiscal, que, conforme ele, são as melhores do país. Ele destaca, portanto, que na área da oportunidade produtiva o estado do Ceará deve avançar mais.

