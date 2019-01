Deputados eleitos renunciam ao cargo de vice-prefeito e assumem mandato em fevereiro

Com a proximidade da data de posse nos Legislativos, deputados eleitos decidiram renunciar aos cargos por eles ocupados no Executivo. Um deles foi o deputado federal eleito Júnior Mano que renunciou ao cargo de vice-prefeito de Nova Russas. Eleito pelo Patriota, Mano agora segue para o Partido da República, ao lado do prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves e o deputado estadual Bruno Gonçalves, onde assumirá o cargo de vice-presidente do Partido da República (PR).

Outro que deverá entregar seu cargo é o vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB). Ele também foi eleito para deputado federal. Outro vice-prefeito que vai desistir do cargo é o deputado estadual eleito Marcos Sobreira, do PDT, que ocupa a vice-prefeitura de Iguatu. Sobreira marcou até a data para deixar o cargo, será na próxima terça-feira (29).