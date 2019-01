Deputados federais e senadores do CE desembarcam em Brasília para posse na sexta-feira

Senadores e deputados federais do Ceará, reeleitos ou eleitos no dia 7 de outubro do ano passado, começam a desembarcar, em Brasília, para a solenidade de posse da nova legislatura. Serão empossados, na próxima sexta-feira, os dois senadores e os 22 deputados federais. A partir do dia primeiro de fevereiro, começa uma nova legislatura, que se estende até o dia 31 de janeiro de 2023. Ou seja: quatro anos.

O Ceará tem muitas caras novas na nova composição do Senado e da Câmara Federal. O Senado, que, hoje, tem o tucano Tasso Jereissati, ganhará – como caras novas, o empresário Luis Eduardo Girão, do PROS, e Cid Gomes, do PDT. Cid, que governou o Ceará por dois mandatos, recebeu, nas eleições do ano passado, 3.228.341 votos, o que corresponde a 41,62% dos votos válidos.

O segundo senador – Eduardo Girão, conquistou o mandato com 1.325.786 votos, em uma disputa direta com o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. Girão impôs a derrota a Eunício, que tinha o apoio do Governador Camilo Santana e rejeição das lideranças estaduais do PDT, por uma diferença de 11.993 votos.

PRESENÇA DO CEARÁ NO SENADO FEDERAL



Tasso Jereissati (PSDB), com mandato até 31 de janeiro de 2023

Cid Gomes (PDT)

Luis Eduardo Girão (PROS)



COMPOSIÇÃO DA BANCADA DO CEARÁ NA CÂMARA FEDERAL