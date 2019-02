Deputados são empossados na Assembleia

Posted on

Os 46 deputados eleitos para a 30ª Legislatura (2019-2023) da Assembleia Legislativa foram empossados, nesta sexta-feira, 1º. A cerimônia contou com a presença do governador do Estado, Camilo Santana (PT).

O presidente José Albuquerque (PDT) conduziu a sessão preparatória de posse e convidou os deputados Marcos Sobreira (PDT) e Augusta Brito (PCdoB) para secretariar os trabalhos. Em seguida, os deputados eleitos foram convocados para prestar o compromisso de posse.

Os parlamentares juraram guardar as constituições da República e do Estado, desempenhando com lealdade, dedicação e honestidade o mandato que lhes foi confiado pelo povo cearense, promovendo o bem geral e a felicidade pública.

Foram empossados os deputados estaduais:

Acrísio Sena (PT),

Aderlânia Noronha (SD),

Agenor Neto (MDB),

André Fernandes (PSL),

Antônio Granja (PDT),

Apóstolo Luiz Henrique (Patri),

Audic Mota (PSB),

Augusta Brito (PCdoB),

Bruno Gonçalves (Patri),

Bruno Pedrosa (PP),

Danniel Oliveira (MDB),

David Durand (PRB),

Delegado Cavalcante (PSL),

Carlos Felipe (PCdoB),

Dra. Silvana (PR),

Elmano Freitas (PT),

Érika Amorim (PSB),

Evandro Leitão (PDT),

Fernanda Pessoa (PSDB),

Fernando Hugo (PP),

Fernando Santana (PT),

Guilherme Landim (PDT),

Heitor Férrer (SD),

Jeová Mota (PDT),

João Jaime (DEM),

José Albuquerque (PDT),

José Sarto (PDT),

Julinho (PPS),

Leonardo Araújo (MDB),

Leonardo Pinheiro (PP),

Marcos Sobreira (PDT),

Moisés Braz (PT),

Nelinho (PSDB),

Nezinho Farias (PDT),

Nizo Costa (Patri),

Osmar Baquit (PDT),

Patrícia Aguiar (PSD),

Queiroz Filho (PDT),

Renato Roseno (Psol),

Romeu Aldigueri (PDT),

Salmito (PDT),

Sérgio Aguiar (PDT),

Soldado Noélio (Pros),

Tin Gomes (PDT),

Vitor Valim (Pros),

Walter Cavalcante (MDB).

Foram empossados os deputados federais:

Antonio José Albuquerque (PP)

André Figueiredo (PDT)

Capitão Wagner (Pros)

Célio Studart (PV)

Denis Bezerra (PSB)

Domingos Neto (PSD)

Dr. Jaziel (PR)

Eduardo Bismarck (PDT)

Genecias Noronha (Solidariedade)

José Guimarães (PT)

Heitor Freire (PSL)

Idilvan de Lima (PDT)

José Airton (PT)

Júnior Mano (Patriotas)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Filho (PDT)

Moses Rodrigues (MDB)

Pedro Bezerra (PTB)

Robério Monteiro (PDT)

Roberto Pessoa (PSDB)

Vaidon Oliveira (Pros)