DER avança nas obras de duplicação do trecho da CE-060 entre Pacatuba e Redenção

O Governo do Ceará, por meio do Departamento Estadual de Rodovias (DER), órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura, continua trabalhando nas obras de duplicação da rodovia CE-060, no trecho Pacatuba–Redenção.

As obras, atualmente com 43% de execução, fazem parte das melhorias viárias realizadas pelo Ceará de Ponta a Ponta, Programa de Logística e Estradas do Estado.

O serviço no trecho, que compreende 37,44 quilômetros, é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O investimento é de R$ 63.970.656,19.

A obra vai beneficiar diretamente a população de Pacatuba, Guaiúba, Acarape, Redenção e outros municípios do Maciço de Baturité.

Ascom Governo do Estado