DER terá equipes de plantão nas CEs durante a Semana Santa

Para garantir um percurso tranquilo e seguro aos motoristas que trafegarão pelas rodovias estaduais, no período da Semana Santa, o Departamento Estadual de Rodovias – DER está realizando serviços de conservação em vários trechos, em especial naqueles que integram as rotas turísticas e interioranas do Ceará. As equipes dos Distritos Operacionais – D.O. atuam em toda a malha rodoviária estadual e, durante o feriado, oferecerão suporte aos municípios, prestando serviços, como eventuais remoções de barreiras e ação tapa buracos. A operação começa nesta quinta–feira (29), às 8h, se estendendo até ás 18h de domingo (01).

Funcionários ficarão à disposição para atender ocorrências nas CEs, como acidentes e retirada de animais da pista, podendo a população entrar em contato com as equipes plantonistas para solicitações durante toda a Semana Santa.

De acordo com o diretor de Manutenção do DER, Osci Pinheiro, entre as rodovias mais utilizadas neste período, estão a CE-040, CE-060 e CE-085, que dão acesso a todos os destinos do Estado, a partir da Capital.

O órgão também alerta os usuários quanto aos trechos em obras. Hoje, aproximadamente 658 quilômetros de rodovias estão sendo pavimentados, restaurados ou duplicados, em todo o Ceará. E recomenda uma direção prudente, obedecendo a sinalização.

Com informações do Governo do Estado