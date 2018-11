Derrubada da Lei Roberto Cláudio, que aumenta taxas dos alvarás, dá alívio a pequenas empresas

As pequenas e médias empresas ganharam alívio com a decisão da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, do Tribunal de Justiça do Ceará, em determinar a suspensão da Lei Roberto Cláudio. A lei, assinada pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT), aumentou os valores da taxa de renovação de alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais na Capital.

A chamada Lei Roberto Cláudio gerou muitos protestos e ações na Justiça interpostas por entidades empresariais que vêem o risco de fechamento de muitos estabelecimentos. A repercussão sobre a decisão da Justiça, que será contestada pela Prefeitura de Fortaleza, ganhou destaque, nesta quarta-feira, 21, no Bate Político do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), entre os jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira.

Confira no player abaixo o que disse o correspondente Carlos Alberto sobre a Lei Roberto Cláudio:

Saiba Mais:

– Justiça suspende cobrança de taxa de alvarás de funcionamento em Fortaleza

Abaixo os outros destaques do bate papo político de hoje:

– Tauá: Produtores rurais se mobilizam para cobrar milho no armazém da Conab

Os produtores rurais da Região dos Inhamuns começaram, nessa terça-feira, 20, uma mobilização para coleta de 10.000 assinaturas em um abaixo-assinado para cobrar da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) a reposição de estoque de milho destinado ao consumo dos rebanhos de bovinos e caprinos.

– Governador visita transposição do São Francisco e ministro garante conclusão da obra até 20 de dezembro

As obras de transposição do Rio São Francisco estarão concluídas até o fim deste ano. O governador Camilo Santana visitou, na manhã dessa terça-feira, o último trecho de intervenções, em Salgueiro (PE), quando o ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, confirmou a inauguração do trecho Salgueiro-Jati (CE) para 20 de dezembro.

– Após polêmica, projeto que flexibiliza Lei da Ficha Limpa é arquivado do Senado

Após a polêmica gerada com a possibilidade de flexibilização da Lei da Ficha Limpa, o autor do projeto que trata do tema, senador Dalírio Beber (PSDB-SC), pediu a retirada da proposta ao plenário do Senado. Por maioria simples, os senadores aprovaram o pedido, arquivando definitivamente a matéria. Com isso, os parlamentares se anteciparam à votação que ocorreria ainda nesta tarde de um requerimento para retirada da urgência do texto.

Confira no player abaixo o que disse o correspondente Carlos Alberto sobre a Lei da Ficha Limpa:

Confira no player abaixo o Bate Papo Político na íntegra!