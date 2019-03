Descaso: moradores de Horizonte têm só 3 horas para conseguir medicamentos

Posted on



“Uma excelente política de saúde que cai por terra” – comentário do médico ortopedista Henrique César.

Quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, agora, tem um tempo limitado para conseguir medicamentos que, por lei, deveriam estar disponíveis a qualquer momento. A Lei nº 927, que torna obrigatória a distribuição, aos domingos, de medicamento do PPI (Programação Pactuada Integrada), está sendo esquecida, deixando a população desassistida.

O médico ortopedista Henrique César, em sua participação no Jornal Alerta Geral desta terça-feira (12), alerta para o problema de distribuição de medicamentos e traz a lei do município de Horizonte, aprovada em 2013, como exemplo de boas políticas públicas que deixam de funcionar por incapacidade administrativa. “Uma excelente política de saúde que cai por terra“, afirma o médico.

Os medicamentos pertencem a Programação Pactuada Integrada (PPI), ou seja, que satisfazem às necessidades da maioria da população, portanto, que deveriam estar disponíveis em todos os momentos, em quantidades adequadas e em formas farmacêuticas apropriadas. Político esta que está sendo abandonada pelo prefeito do município Francisco César de Sousa e sua administração.

Após resposta da Secretaria de Saúde de Horizonte, em nome do secretário Everardo Cavalcante Domingos, os medicamentos passaram a ser distribuídos apenas das 08h às 11h, no Centro da cidade, tornando o caminho até o medicamento mais longo para quem precisa se deslocar ao Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo de Souza, local de distribuição. Quem mora em distritos próximos fica prejudicado com a demora.

Os jornalista Luzenor de Oliveira e Beto Almeida, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior) desta terça-feira (12), também comentaram o assunto:

A Lei, que disponibiliza os medicamentos, é uma boa política que presta serviços importantes ao município de Horizonte. Veja, o texto aprovado, aqui.