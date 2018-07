Desembargador que concedeu liberdade a Lula foi filiado ao PT por 19 anos

O desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Rogério Favreto, responsável por conceder um habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo, 8, foi filiado ao PT de 1991 a 2010 e chegou ao cargo por escolha da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2011.

Gaúcho de Tapejara, nascido em 1966, Rogério Favreto teve quase toda a sua carreira vinculada ao PT, inicialmente como assessor jurídico na Câmara Municipal de Porto Alegre e, posteriormente, como procurador do município de Porto Alegre.

A ligação do desembargador com o partido é destacada até em documentos oficiais. Em 2014, o Ministério da Justiça publicou um livro sobre o projeto de reforma do Judiciário realizado durante os governos do PT e cita que o então ministro da Justiça, Tarso Genro “fez questão de colocar à frente da pasta um homem de sua mais inteira confiança: o também gaúcho e petista Rogério Favreto, que fora assessor jurídico e procurador-geral do município de Porto alegre, quando Tarso Genro fora prefeito da capital gaúcha”.

Essa não é a primeira vez em que Favreto se posicionou contra as decisões da Lava-Jato. O desembargador foi o único do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que votou pela abertura de um processo disciplinar contra o juiz Sergio Moro pelas divulgações das interceptações telefônicas do ex-presidente Lula.

O desembargador assumiu o cargo por indicação da Ordem dos Advogados do Brasil, em 2011. Na ocasião, a OAB enviou uma lista tríplice e Favreto, o mais votado, foi o indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Quando tomou posse no cargo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, citou o ex-ministro Tarso Genro como amigo.

Ao todo, Favreto também ocupou quatro cargos diferentes no governo Lula, em quatro ministérios diferentes. De março a dezembro de 2005, foi assessor jurídico da subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência.

Deixou o cargo para assumir a chefia da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento Social, posição que ocupou até junho de 2006, quando passou a ser chefe da assessoria jurídica especial da Secretaria de Relações Institucionais. Por fim, foi o secretário nacional da Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, entre abril de 2007 e junho de 2010.

Com informações do Jornal O Globo