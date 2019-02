Desembargador Washington Araújo é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) empossou, nesta quinta-feira (31/01), os desembargadores Washington Luis Bezerra de Araújo, Maria Nailde Pinheiro Nogueira e Teodoro Silva Santos, respectivamente como presidente, vice-presidente e corregedor-geral do Judiciário para o biênio 2019-2021. A solenidade foi conduzida pelo desembargador Gladyson Pontes, que encerrou a sua Gestão à frente da Corte.

Em seu discurso, o novo presidente disse que as ações do seu plano de Gestão tem como foco a promoção de Justiça ágil para o jurisdicionado. “A partir deste compromisso, asseguro-lhes que todas as ações delineadas no plano de Gestão estão voltadas para esse objetivo.”

Ao se despedir da Presidência do Tribunal, o desembargador Gladyson Pontes afirmou ter certeza que o seu sucessor fará um grande trabalho. “Para mim é uma satisfação imensa entregar o Poder Judiciário ao desembargador Washington, que foi meu vice, e teve uma grande reciprocidade em relação a tudo o que fizemos. Ele foi um grande colaborador, está preparado e tenho certeza que os atributos para uma excelente Gestão não lhe faltam.”

O governador Camilo Santana parabenizou o desembargador Gladyson Pontes e desejou boa sorte à nova Gestão. “Quero parabenizar toda a sua equipe e desejar sucesso ao novo presidente. O Tribunal de Justiça tem um papel muito importante na sociedade para garantir direitos às pessoas e espero que a gente possa continuar todas as parcerias, respeitando a independência dos Poderes.”

RECONHECIMENTO

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, elogiou a Gestão que se finda “pelo trabalho austero, de organização do Tribunal, também de união do Poder e de muita integração com outros órgãos do Governo estadual”. Além disso, o gestou municipal “desejou aos desembargadores Washington, Nailde e Teodoro muito sucesso à frente do Tribunal de Justiça. Têm vários temas de mobilidade urbana, de saúde e administrativos da cidade de Fortaleza que caminham muito de perto com as ações do Judiciário. Nós vamos, certamente, construir uma pauta junto ao Tribunal para o melhor interesse público da cidade”.

O procurador de Justiça, Plácido Rios, reiterou a união entre as instituições. “As instituições hoje são muito parceiras no Estado do Ceará. Há uma união muito profícua. Vários programas foram criados desde gestões anteriores e vêm se perpetuado. O intuito é continuarmos essa importante parceria em prol da sociedade cearense.”

VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA-GERAL

A vice-presidente, desembargadora Nailde Pinheiro ressaltou o que significa assumir a Vice-Presidência do Tribunal. “Representa muito integrar essa nova Gestão. Venho cheia de planos e bons propósitos. Com certeza estarei dando segmento ao trabalho, iremos trabalhar com o gerenciamento de precedentes das Cortes Superiores, estendendo essa iniciativa também para Justiça de 1º Grau.”

O corregedor-geral, desembargador Teodoro Silva Santos, destacou que o objetivo principal é agilizar a prestação jurisdicional. “Vamos dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, com a filosofia de que o papel da Corregedoria é orientar, fiscalizar e buscar parcerias com os nossos colegas da Primeira Instância.”

PRESENÇAS

Presentes à solenidade o governador Camilo Santana; a vice-governadora, Izolda Cela; o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo Filho; a conselheira do CNJ, Iracema Vale; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Haroldo Máximo; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, desembargador Plauto Carneiro Porto; o procurador-geral da Justiça do Estado, Plácido Barroso Rios; o presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM), juiz Ricardo Alexandre da Silva Costa; o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique da Silva; a defensora pública-geral, Mariana Lobo; o secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), Davi Sombra Peixoto (representando o presidente Erinaldo Dantas) e o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador Cid Marconi.

COM TJCE