Desembargadores da 3ª Câmara de Direito Privado julgam 1.970 processos em 2018

A 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) julgou 1.970 processos em 48 sessões (sendo duas extraordinárias), no período de 24 de janeiro a 19 de dezembro de 2018. Do total de ações, 1.104 são referentes aos recursos de apelação.

Em segundo lugar na estatística, estão os agravos de instrumento, que somaram 343. Outro dado significativo foram os embargos de declaração, com 292. Além disso, foram registrados 162 agravos internos, 32 conflitos de competência, 31 habeas corpus, três mandados de segurança, dois incidentes de suspeição e uma tutela antecedente.

São integrantes da 3ª Câmara os desembargadores Jucid Peixoto do Amaral (presidente), Maria Vilauba Fausto Lopes, Lira Ramos de Oliveira e a juíza convocada Maria das Graças Almeida de Quental. Durante o período, atuaram representando o Ministério Público os procuradores de Justiça: Águeda Maria Nogueira de Brito, Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva, Antônio Firmino Neto, Fernanda Maria Castelo Branco Monteiro e Sheila Cavalcante Pitombeira.

Já a Defensoria Pública foi representada nas reuniões pelo defensor público Jussier Pires Vieira. Os trabalhos do Colegiado são coordenados pelo servidor Bruno Pinheiro Jucá. As sessões, que ocorrem semanalmente sempre nas quartas-feiras, têm início às 8h30, no 2º andar do Palácio da Justiça, bairro Cambeba, em Fortaleza.

