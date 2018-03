Desemprego atinge 12,7 milhões de pessoas em janeiro de 2018

O desemprego no Brasil ficou em 12,2% no trimestre encerrado no mês de janeiro de 2018. De acordo com dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por meio da pesquisa Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua), o número representa 12,7 milhões de pessoas entre os meses de novembro de 2017 e janeiro de 2018.

No último levantamento, do quarto trimestre de 2017, a taxa de desemprego no país foi de 11,8% e atingiu 12,3 milhões de pessoas. No entanto, o nível ficou estável em relação ao trimestre anterior, quando a taxa também foi de 12,2%.

O jornalista do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto Alencar traz mais informações.

CARLOS ALBERTO ALENCAR – DESEMPREGO NO BRASIL