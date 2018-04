Desemprego sobe para 12,6% e trabalho informal registra alta de 5%

Compartilhar no Facebook

O desemprego no país voltou a crescer atingindo 12,6% no trimestre entre dezembro e fevereiro. No total, são 13,1 milhões de desempregados, a pior marca desde o período de três meses findo em julho de 2017.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a piora do cenário se deve à demissão dos funcionários temporários contratados no fim de 2017.

O jornalista do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 24 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto Alencar traz mais informações.

CARLOS ALBERTO ALENCAR – TRABALHO INFORMAL