Desenvolvimento Social: Santana do Acaraú ganha Quadra Poliesportiva e CEI

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), entrega, nesta quarta-feira (31), um novo Centro de Educação Infantil (CEI) e uma Quadra Poliesportiva para os cidadãos do município de Santana do Acaraú. Construídos através do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares II), as obras receberam um investimento total de R$ 1,079 milhão. O secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Clementino, inaugura a quadra às 16h e, em seguida, às 17h, ao lado da primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, inaugura o CEI.

“Estamos investindo em ações por todo o estado para atender nossas crianças e suas famílias. A inauguração do CEI em Santana do Acaraú &eacu te; mais uma conquista para nós que acreditamos no desenvolvimento infantil como uma das principais bases para alcançarmos um Ceará mais igual para todos”, expõe Onélia Santana. Para Josbertini, o investimento só reforça o trabalho que vem sendo feito através do Programa Mais Infância Ceará. “O CEI é mais um equipamento para auxiliar no atendimento aos nossos pequenos, que vem recebendo uma excelente base de auxílio através do Cartão Mais Infância e das brinquedopraças”, completa o secretário.

Serviços

O novo CEI oferecerá condições adequadas para a promoção da educação infantil de qualidade para até 100 crianças, de 2 a 6 anos, através de um conjunto de ações nas áreas de estimulação, educação, alimentação, além do apoio e acompanhamento às famílias. Desde 2015, outros seis CEIs foram inaugurados nos municípios de Santana do Cariri, Morrinhos, Quixelô, Arneiroz, Jijoca de Jericoacoara e Assaré.

Município com elevado índice de vulnerabilidade social, Santana do Acaraú foi contemplado para receber o CEI a partir de demanda da própria comunidade do Município. Em parceria com a STDS, através do Proares II, representantes do poder público e sociedade civil, elaboraram um Plano Participativo Municipal (PPM) para definir qual equipamento seria construído. Este é o sétimo CEI implantado no Ceará, nos últimos três anos, pela STDS, por meio do Proares II.

Sobre o Proares

O Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares II) financia a construção de unidades sociais e disponibiliza àquelas já existentes equipamentos e material permanente. O programa também promove a qualificação dos técnicos prestadores e monitora as ações de serviços nas novas unidades. Os recursos do Proares II totalizam US$ 64,2 milhões, financiados pelo Governo do Estado, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação do programa.

Desse montante, US$ 45 milhões são oriundos do BID e outros US$ 19,2 milhões de contrapartidas Estadual e Municipal. Entre as obras construídas estão Centros de Educação Infantil, Polos de Convivência Social, Quadras Poliesportivas, Centros de Esporte, Centros de Referê ncia da Assistência Social, Bibliotecas, Pistas de Skate e Bicicross.

Com informações Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS