Deslizamento de terra: CE-253 pode ser liberada nesta terça-feira (02)

As fortes chuvas que caíram no final de semana na região serrana de Baturité, causaram um deslizamento de encosta na CE-253, a altura da Ladeira da Pendenga, em Guaramiranga, obstruindo por algumas horas o tráfego de veículos entre esta cidade do Maciço de Baturité e o município de Caridade, no acesso à BR-020.

Moradores da região informaram que a barreira desmoronou na noite de domingo. Apesar de rochas não terem caído sobre a rodovia, a lama e troncos de árvores impedem o tráfego.

Em nota o Departamento Estadual de Rodovias informou que já está liberada uma faixa da rodovia CE-253, na localidade de Ladeira da Pendanga, em Guaramiranga, no Maciço de Baturité.

O trecho ficou bloqueado na manhã desta segunda-feira (1), por conta do deslizamento de uma barreira devido às fortes chuvas na região serrana. A previsão é que a rodovia seja totalmente liberada até esta terça-feira.