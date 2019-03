Destaques da semana nas principais revistas do país

Posted on

Revista Veja

Marco Aurélio nega pedido de liberdade de Moreira Franco

Ministro discordou de defesa e não viu relação entre a prisão decretada por Bretas e decisão do Supremo sobre competência da Justiça Eleitoral.

A prisão de Temer

É convincente a conclusão ministerial de que Michel Temer é o líder da organização criminosa.

Revista IstoÉ

A resposta da Lava Jato

Ao reagir às pressões do STF, a Lava Jato manda para a cadeia o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco, mas pode ter incorrido num erro crasso que joga contra o destino da própria operação: as prisões midiáticas carentes de provas.

Revista Carta Capital

Na matéria de capa, por Fred Melo Paiva: A cizânia. Milicos e malucos travam disputa pelo poder nas entranhas do governo, enquanto o general espera que o capitão vá ao vento para ganhar-lhe o assento. É o mato sem cachorro.

E mais: no editorial de Mino Carta: A síndrome do capataz. A senzala resigna-se e a casa-grande vive em paz.

Em A Semana: Vítimas da apologia das armas. Ex-alunos matam oito pessoas em ataque a escola em Suzano, na Grande São Paulo.

Revista Piauí

A metástase

O assassinato de Marielle Franco e o avanço das milícias no Rio.

A queda

Hipóteses sobre o governo Bolsonaro.

O amigo oculto de Temer

Dono de empreiteira é apontado nas investigações como operador do ex-presidente.