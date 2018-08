Detran-CE compra drones para vistoriar e estudar obras de tráfego no Estado

O Departamento Estadual de Trânsito, Detran-CE, adquiriu três drones e seis baterias externas para serem usados em levantamentos de engenharia de tráfego e projetos de sinalização em todo o estado do Ceará. Conforme publicação no Diário Oficial de 24 de agosto, foram gastos 31 mil reais com a aquisição dos equipamentos. Em contato com o órgão, o Núcleo de Sinalização descartou a utilização do equipamento nas fiscalizações de infrações de trânsito.

Lorena Sampaio, gerente do Núcleo de Sinalização, explica que os equipamentos já foram testados na sede do Detran-CE na Maraponga, mas ainda aguardam a formalização do contrato. Segundo ela, os drones serão usados para dá suporte nas vistorias, mapeamentos, obras civis, sinalização de rodovias e projetos de municipalização.

Em maio do ano passado, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), definiu regras para o uso civil de drones. As aeronaves não tripuladas são divididas em três grupos: autônomas, remotamente pilotada) – caso dos drones – e aeromodelos. As primeiras não podem acessar o espaço aéreo brasileiro. Já as RPAs e os aeromodelos têm autorização mediante o cumprimento de algumas regras.