Detran diz que 4,5 mil motoristas dirigem mesmo com CNH suspensa

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) afirma que 4.594 motoristas estão com a habilitação suspensa e seguem dirigindo. No ano passado, 5.093 perderam a autorização para dirigir e apenas 962 realizaram os procedimentos para reaver a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já em 2018 – até o mês de junho – 1.146 motoristas perderam o direito de dirigir, e apenas 683 conseguiram a reabilitação. As informações são do site G1.

No estado, já são 2.091.511 motoristas habilitados, dos quais 1.436.750 homens – que representa 68,69% do total –, e 683.012 mulheres, número equivalente a 31,22% do total de habilitados em todo o Ceará. O motorista pode ter a habilitação suspensa em duas situações: quando comete infrações de trânsito que resultem em 20 pontos na CNH em um período de 12 meses; e quando cometer infração gravíssima, como dirigir alcoolizado. Outras infrações, também consideradas gravíssimas podem levar à suspensão da CNH:

Na primeira situação o condutor deverá ser informado por correspondência com aviso do recebimento (AR), ou por outro meio que assegure a ciência da suspensão. Neste caso, só depois de cumprir o tempo de suspensão, que pode ser de seis a 12 meses, e fazer o curso de reciclagem, o motorista poderá voltar a dirigir.

No segundo caso, quando cometer infração gravíssima, a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada no final de processo administrativo, que somente será instaurado depois de esgotados todos os meios de defesa da infração.

O documento será devolvido ao condutor no prazo de cinco dias úteis e, caso mantida a penalidade no processo administrativo, a autoridade de trânsito notificará o infrator para entregar a CNH.

com G1