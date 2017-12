Detran do Ceará adia provas de concurso público por conta do alto número de inscritos

As provas objetivas de concurso público do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran/CE) terão datas de aplicação adiadas e divididas em três dias, a depender do cargo disputado. Anteriormente previstas para o dia 28 de janeiro, o certame precisou ter datas alteradas devido ao alto número de inscritos. No total são ofertadas 383 cargos efetivos, de nível fundamental, médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 3,4 mil.

Agora, as primeiras provas devem ser aplicadas no dia 25 de fevereiro de 2018 para os 50 cargos de vistoriador (nível médio). No dia 11 de março será a vez dos candidatos às 33 vagas de analista de trânsito e transporte (nível superior) e às 50 vagas para assistente de atividade de trânsito e transporte (nível fundamental). Já para as 250 vagas de agente de trânsito e transporte (nível médio), as provas acontecerão no dia 8 de abril.

O comunicado para as mudanças no cronograma do concurso foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOU) nesta terça-feira (26). O documento justifica as alterações alegando que o número de candidatos inscritos para o concurso superou o teto estimado de inscritos para o concurso, ultrapassando em três vezes e meia o número esperado de inscrições.

Conforme o Diário Oficial, a alteração foi decidida em reunião entre o Superintendente do Detran/CE e a Fundação Universidade Estadual do Ceará, coordenadora do concurso, “tendo em vista que a extrapolação do teto das inscrições em padrões totalmente fora da normalidade exigirá revisão das ações operacionais, de planejamento e de logística relacionadas com o processo de aplicação das provas”. Além disso, argumenta-se que não haverá prejuízos aos candidatos, já que as mudanças estão sendo divulgadas “com bastante antecedência com relação a 28 de janeiro de 2018, data que estava prevista para a primeira aplicação da prova”.