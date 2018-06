Detran oferece 642 lotes de veículos e 76 lotes de sucatas no leilão dos dias 22 e 23

O terceiro leilão, neste ano, de veículos apreendidos pelo Detran ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho, a partir das 10h, com a oferta de 642 lotes de veículos e 226 lotes de motocicleta. Já foram leiloados 151 sucatas de motocicleta, na manhã desta quinta-feira (21), restando 76 sucatas de carro.

Serão ofertados nesta sexta-feira os 226 lotes de motocicleta. E sábado, serão ofertados os 63 lotes de carro, além dos 76 lotes de sucata de carro. O leilão acontece no pátio da Montenegro Leilões, iniciando sempre às 10 horas. Os lotes de moto e carro podem ser visitados no próprio local do leilão, na Rua Ademar Paula, 1000, Esplanada do Castelão. Os valores iniciais de cada lote e as normas do leilão podem ser consultados aqui.

Os lotes de sucata só poderão ser arrematados por pessoas jurídicas cadastradas no Detran. Conforme as normas do leilão, o Detran encaminha à Polícia Civil a relação de todos os lotes de sucata e o nome das empresas que os arrematou.

Já os 642 lotes de motocicleta e os 63 lotes de carro poderão ser arrematados por pessoas físicas. O lance pode ser feito presencialmente, na sede da empresa de leilões, ou virtualmente. Mas para usar a internet para oferecer lance, o interessado tem de fazer o cadastro antecipadamente no site do leiloeiro: www.montenegroleiloes.com.br.

Os bens serão entregues aos arrematantes no mesmo local, cuja responsabilidade de remoção é dos novos proprietários. Os veículos com documentos deverão estar em condições de trafegar na via pública até o dia 20 de junho próximo. Para isso, os arrematantes devem providenciar revisão do veículo para levar até a sede do Detran, na Avenida Godofredo Maciel, 2.900, bairro Maraponga, para ser feita vistoria e a transferência para o nome do novo proprietário.

O Detran entrega os veículos sem as pendências que motivaram a sua apreensão, mas o arrematante deve se responsabilizar pela vistoria, taxas de licenciamento de 2018, seguro DPVAT de 2018, baixa do gravame, transferência, emissão do Dut, alteração de dados. Na Sefaz, terá de obter a nota fiscal avulsa; e a taxa de IPVA correspondente. O Detran emitirá a liberação do veículo, sem pendências, como multas e estadia, e taxas registradas antes de 2018.

O pagamento à vista dos lotes deve ser feito obrigatoriamente por meio de boleto bancário, fornecido pela empresa de leilões, em nome do arrematante. Quem arrematar via online terá de efetuar o pagamento integral, por meio de transferência bancária, diretamente na conta pessoa-jurídica da empresa de leilões.

