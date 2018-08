Deu na Folha de SP: PT ofereceu vaga de vice de Lula a Ciro

A Coluna Painel, do Jornal Folha de São Paulo, revelou, na manhã desta quinta-feira, 2, que o PT teria oferecido a vaga de candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula para Ciro Gomes (PDT). O PT realiza a convenção nacional no próximo domingo, 5, para oficializar a candidatura à Presidência da República. A Executiva Nacional insiste com o nome de Lula, embora o ex-presidente seja considerado inelegível com base na Lei da Ficha Limpa.

Segundo a nota da Coluna Painel, “no encontro dos dirigentes dos partidos de esquerda, na terça, 31, Gleisi Hoffmann disse ao presidente do PDT, Carlos Lupi, que o PT estava oferecendo a vaga de candidato a vice de Lula a Ciro Gomes (PDT)”.

De acordo, ainda, com a informação “Lupi, a princípio, levou na brincadeira. Quando percebeu que era sério disse que o convite deveria ter vindo há duas semanas, antes da convenção do PDT que oficializou a candidatura de Ciro ao Palácio do Planalto”.

A Coluna Painel destaca que “os petistas admitem que a operação não será fácil, mas dizem acreditar que o isolamento de Ciro na disputa pode acabar na formação de uma aliança da esquerda”. O PT fez um acordo com o PSB e sepultou as chances de uma aliança dos socialistas com o PDT.