Dez bairros de Fortaleza ficarão sem água nesta quarta-feira

Durante a suspensão do abastecimento, a companhia orienta aos moradores que privilegiem o consumo humano e as atividades essenciais.

Os serviços fazem parte da fase final da obra de remanejamento de uma adutora no Bairro Vicente Pinzón. A companhia afirma que a intervenção é necessária devido à construção do Conjunto Habitacional Residencial Alto da Paz, do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, que foi construído no local onde encontrava-se a adutora anteriormente.