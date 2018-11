Dezembro Laranja alerta sobre a prevenção ao Câncer da Pele

Neste ano acontecerá a 20ª edição da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele e ao 5º Ano do #DezembroLaranja. A campanha dá continuidade ao tema “Se exponha, mas não se queime”, cativando o interesse da população ao fazer um trocadilho entre a exposição solar e a exposição nas redes sociais.

Dado importante para este ano é que, em relação à última estimativa do Inca (2016/2017), a doença acometerá mais homens (85.170 mil) do que mulheres (80.410 mil). A outra notícia é que os números de novas ocorrências de câncer da pele não melanoma diminuiu em 10 mil casos de um biênio para o outro. Além disso, vale lembrar que o câncer da pele acomete, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 30% de todos os tumores malignos do Brasil e que a estimativa de câncer da pele não melanoma é de 165.580 mil novos casos.

A primeira ação que assume maior relevância na campanha #DezembroLaranja ocorrerá no dia 1º de dezembro, quando cerca de quatro mil médicos dermatologistas e voluntários somarão forças para a prestação de atendimento e esclarecimento gratuito quanto à importância de adotar medidas preventivas. O mutirão já beneficiou mais de 594 mil brasileiros e a previsão é que 30 mil pessoas sejam atendidas este ano. Mais informações podem ser obtidas no site: http://www.sbd.org.br/dezembroLaranja/exame-preventivo-gratuito/.