Dezembro Vermelho: Atividades marcam mês de conscientização sobre a Aids em Caucaia

Neste mês de dezembro, o mundo se mobiliza para promover ações alusivas à campanha “Dezembro Vermelho”, em prol da luta contra a Aids. Com intuito de conscientizar a população caucaiense sobre a prevenção da doença, a Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoverá atividades educativas nesta terça-feira (4/12) e quarta-feira (5/1), a partir das 8 horas, nas instalações do Serviço de Atenção Especializada (SAE).

O SAE facilitará palestras com médicos e especialistas que vão falar sobre os direitos de pacientes soropositivos, conscientização, prevenção e tratamento em relação à doença. A programação também contemplará momento de beleza com cortes de cabelo e maquiagens, além de sorteios de brindes e café da manhã para a população.

Há nove anos, o SAE de Caucaia engaja ações alusivas à campanha internacional, incentivando a adesão ao tratamento para que todas as PVHI (Pessoas que Vivem com HIV) alcancem a Carga Viral Indetectável e possam viver com mais qualidade de vida.

De acordo com a coordenadora do SAE, Geórgia Castro, de dezembro de 2017 até o presente momento, subiu de 431 para 551 o número de prontuários atendidos pela SMS. Ao todo, 346 pessoas aderiram ao tratamento no órgão. Todas as segundas, terças e quartas-feiras, o SAE disponibiliza atendimento a pacientes com HVI.

30 ANOS DE LUTA

A luta contra o HIV e Aids completa 30 anos no Brasil e registra queda no número de óbitos no país, segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pelo órgão em novembro deste ano, a taxa de mortalidade passou de 5,7 por 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 óbitos em 2017.

SERVIÇO

DEZEMBRO VERMELHO

DIA 4 – A PARTIR DAS 8 HORAS

– Palestra educativa: Adesão ao tratamento e carga viral indetectável, e roda de conversa;

– Momento Beleza e sorteios de brindes

DIA 5 – A PARTIR DAS 8 HORAS

– Palestra: Direitos das pessoas vivendo com HIV;

– Momento Beleza e sorteios de brindes;

– Palestra motivacional: A importância do seguimento para o controle do HIV