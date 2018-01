Dezenove demandas ingressam no TJCE durante quatro dias de recesso

O plantão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) recebeu o ingresso de 19 demandas entre os dias 29 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro de 2018. Foram impetrados 15 habeas corpus, três agravos de instrumento e uma petição.

No período, nove habeas corpus foram negados e seis não foram conhecidos. A petição também não foi conhecida, por não se tratar de matéria de plantão. Já um dos agravos de instrumento foi concedido, no dia 30 de dezembro. A ação tratava de liminar para concessão de leito de UTI a paciente, a fim de que fosse realizado procedimento cirúrgico de derivação vascular, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Os outros dois agravos não foram conhecidos.

O plantão do recesso forense segue até o dia 6 de janeiro de 2018. Nesse período, o TJCE, Fórum Clóvis Beviláqua e Comarcas do Interior funcionam em regime de plantão para atendimentos de situações urgentes, conforme previsão legal.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará