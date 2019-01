Dia de calmaria é rompido por suspeita de bomba no bairro Vila União

Após 27 dias parece que a calmaria passou a reinar no Estado, pelo menos por enquanto. Nessa segunda-feira não houve nenhum registro de ataques criminosos, segundo o Governo do Estado. Já foram presas ou apreendidas 461 pessoas suspeitas de envolvimento nos atentados.



O último caso foi registrado no domingo, quando foi incendiado um veículo que prestava serviço à Enel no Canindezinho, em Fortaleza. Ainda no domingo, um artefato explosivo foi encontrado no telhado de uma delegacia na cidade de Maracanaú, na Grande Fortaleza. . Neste último caso, houve apenas uma tentativa de ataque.

Nesta terça-feira não houve nenhum ataque registrado pelas autoridades do Estado. Mas uma suspeita de bomba mobilizou a Policia no Bairro Vila União em Fortaleza. O Esquadrão Antibombas chegaram ao local após receberem uma denúncia anônima com a informação de que havia uma bomba dentro de uma mochila presa no galho de uma árvore. A mochila estava no local, mas sem explosivos e pertencia a um morador de rua.

Desde o dia 2 de janeiro, foram registrados pelo menos 258 ataques em 50 cidades do Estado. Entre sexta e sábado passado a SSPDS realizou uma megaoperação com mais de 4 mil homens que capturou 42 pessoas.

Quem quiser colaborar com a Polícia para vencer a guerra contra as facções tem ao seu dispor o número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. Tem ainda o telefone 181, o Disque-Denúncia.