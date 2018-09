Dia do Administrador é comemorado na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza, na noite desta terça-feira (11), a partir das 19h, no Plenário 13 de Maio, uma sessão solene em alusão ao Dia do Administrador, comemorado em 9 de setembro.

O deputado Sérgio Aguiar (PDT), autor do requerimento que solicitou a solenidade, ressaltou que 09 de setembro é a data da assinatura da lei que regulamenta a profissão do administrador no Brasil. “Neste ano, comemoramos os 53 anos dessa lei”, informou. O parlamentar salientou que o administrador é o responsável por estudar e sistematizar as práticas e técnicas que são usadas para administrar um projeto ou empreendimento. “É o profissional encarregado de gerenciar uma organização e que pode atuar em diferentes áreas. Os bons resultados de uma empresa passam pelo administrador”, assinalou. Durante o evento serão homenageados os administradores José Demontieux Cruz, Luis Antônio Rabelo, Francisco Sérgio de Vasconcelos, Herbert Pessoa, Josué Sucupira, Lauro Chaves, Sávia Maria de Queiroz, Vicente de Paulo, Vladimir Spinelli, Agenor Cordeiro, César Cláudio, Cora Franklina, Danielle Batista, Eleazar de Castro, Stênio Rocha e Suiane Freire, além dos jornalistas Jocélio Leal e Eliomar de Lima.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará