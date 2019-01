Dia do Ceará é comemorado nesta quinta-feira em Aquiraz, primeira capital

A programação especial do evento do Dia do Ceará será marcada pela visita guiada ao Museu Sacro São José de Ribamar, pela presença da Mestra da Cultura Cacique Pequena e a apresentação das Bandas de Música de Pindoretama, Chorozinho e Eusébio.

Para comemorar os 220 anos de emancipação do Estado, o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e a Prefeitura Municipal de Aquiraz realizam, nesta quarta-feira, 17/1, a evento que celebra o Dia do Ceará. A programação especial comemorativa será realizada no município de Aquiraz, primeira capital do Estado, com abertura oficial às 16h, com uma visitação pelo Museu Sacro São José de Ribamar (Praça Cônego Eduardo Araripe, 22), equipamento da Secult. A presença da Mestra da Cultura Cacique Pequena e a apresentação Banda de Música Municipal de Chorozinho, da Orquestra de Sopros de Pindoretama, do Coco do Iguape e da Escola de Música Banda Virgílio Coelho são outros destaques da programação. O evento tem apoio da Secretaria de Cultura de Aquiraz e acontece inteiramente com entrada franca.

A programação festiva do Dia do Ceará terá início às 16h, com a visita mediada ao Museu Sacro São José de Ribamar, que conta com a exposição permanente “A história do Ceará na Arte Sacra” e exposição temporária “Asa de Anjo”, com acervo da coleção Ronald Assunção. Criado pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), o equipamento foi o primeiro museu sacro instalado no território cearense, no prédio da antiga Casa de Câmara e Cadeia, edificação erguida entre fins do século XVIII. O Museu Sacro passou a abrigar um conjunto de objetos religiosos advindos dos vários municípios e paróquias cearenses. Esse acervo é constituído por uma diversidade de imagens de santos e de anjos, objetos das procissões religiosas, parâmetros litúrgicos, missais etc., totalizando cerca de 1.400 peças, muitas de notório valor artístico e cultural, que nos remetem ao barroco colonial cearense.

A abertura da solenidade com a presença do secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba, autoridades e a mestra da cultura Cacique Pequena, acontece às 16h30, na Praça Matriz. A festa continua com apresentação das Bandas de Música de Pindoretama e Chorozinho. Pela noite, às 18h30, acontecem a 7° Novena de São Sebastião e, logo após, a Missa da Festa do Co-Padroeiro São Sebastião.

O Dia do Ceará

O dia 17 de janeiro faz parte do calendário oficial de eventos do Estado por meio da Lei nº 13.470, de 18 de maio de 2004, que instituiu a data comemorativa referenciando o dia em que o Ceará ganhou autonomia da Capitania de Pernambuco, em 1799, tornando-se administrativamente independente. A emancipação do Ceará foi garantida por Carta Régia assinada pela Imperatriz de Portugal, D. Maria I, em virtude do crescimento populacional e econômico que a antiga capitania do Ceará apresentava em 1799.

A lei estadual determina a realização anual de um evento oficial em Aquiraz, primeira capital do Estado, por ocasião da data. Além disso, órgãos e entidades da administração estadual, assim como as escolas da rede pública estadual de ensino, devem promover o Dia do Ceará.

COM GOVERNO DO CEARÁ