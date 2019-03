Dia Mundial da Água: cartilha da SRH ajuda crianças na educação ambiental

Marcado como uma data para reforçar a importância da preservação, o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março é destinado à discussão sobre os diversos temas relacionados à água, principalmente nas escolas. E no Ceará não foi diferente.

Alunos do 4º ano de escolas públicas de Ensino Fundamental festejaram o Dia Mundial da Água com leitura da cartilha “Gotinha Nossa de Cada Água”, que é uma produção do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria dos Recursos Hídricos com parceria da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh.

Mais de três mil crianças dos municípios de Maranguape, Pentecoste, Itaitinga e Palmácia trabalharam, na manhã desta sexta-feira (22), educação ambiental através da Cartilha. Em Maranguape, os alunos do 4º ano da Escola Mário Valentim de Andrade realizaram a leitura em visita aos mananciais do município.

Em Pentecoste, na Região Metropolitana, a Cartilha serviu como base para as crianças realizarem artes em cartazes e nas paredes da Escola. O tema ganhou atenção até durante a Missa Campal celebrada às margens do Açude Pereira de Miranda.

Gotinha Nossa de Cada Água

O Governo do Ceará, através do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos, acredita que só com a participação das crianças na discussão do problema da água é que se pode garantir um futuro de preservação, com acesso de todos à água de qualidade.

A Cartilha Gotinha Nossa de Cada Água é um livro didático que leva o conhecimento da água e do meio ambiente para crianças cearenses. O livreto trata de temas relacionados educação ambiental, exemplificado por uma gota que enfrenta todo o ciclo da água passando por problemas e situações naturais, destacando a gestão compartilhada das águas realizadas no Ceará, através dos Comitês de Bacias.

De acordo com a coordenadora do Projeto, Márcia Caldas, a cartilha servirá como paradidático, mas também terá uso em outras disciplinas. “Na história da Gotinha nós grifamos vários termos importantes que vão ajudar o professor na didática da aula. Termos como evaporação, nascente, agrotóxicos entre outros deverão ser explicados em sala, facilitando o entendimento da criança”.

COM SRH