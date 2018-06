Dia Nacional do Quadrilheiro Junino é celebrado em solenidade

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza na próxima terça-feira (03), às 19h, sessão solene em comemoração ao transcurso do Dia do Quadrilheiro Junino. A solenidade atende requerimento do deputado Yuri Guerra (PP) e acontece no Plenário 13 de Maio.

De acordo com o deputado Yuri Guerra o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino foi instituído pela lei nº 12.390, de três de março de 2011. As quadrilhas juninas chegaram ao Brasil no final da década de 1820 e, assim como em seu País de origem, foi muito comum entre as classes sociais mais ricas da sociedade brasileira da época, principalmente entre os integrantes da corte brasileira residente no Rio de Janeiro. Foi somente no final do século XIX que a quadrilha se popularizou e tornou-se comum entre as camadas populares da sociedade.

Yuri Guerra também explica que as quadrilhas agregaram diversos elementos culturais, principalmente os relacionados às tradições e modo de vida no campo. As festas ganharam também um caráter mais divertido, com pitadas de momentos descontraídos e engraçados.

“Para que todo o evento aconteça, existe uma peça indispensável, que é nosso conhecido Quadrilheiro. Ele leva o “São João no sangue”. Daí a importância de dedicar uma data para quem tem a preocupação de preservar nossa cultura. Ser quadrilheiro é levar essa cultura que emociona, alegra e contagia”, enfatiza o parlamentar.

Na ocasião, serão homenageados com certificados o titular da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult/CE), Fabiano dos Santos Piubá; a presidente da Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce), Maria de Fátima Freires; o presidente do conselho administrativo da Fequajuce e vereador de Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Márcio Martins Barbosa; o prefeito da cidade de Tabuleiro do Norte, Rildson Rabelo Vasconcelos; o tradicional marcador de quadrilha, Reginaldo Rogério (Zé Testinha); entre outros.