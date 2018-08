Diagnóstico será enviado nesta sexta para comissão do “Praia Limpa”

O Núcleo de Educação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) dará mais um passo para o município conquistar o selo de Certificação Ambiental Praia Limpa. Nesta sexta-feira (17), será entregue na sede da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) o Questionário de Gestão da Praia com todos os indicadores diagnosticados para elaborar o documento.

A avaliação passará pela análise de técnicos da Sema, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O selo de Certificação Ambiental avalia condições de higiene, segurança e conservação do litoral.

Serão avaliados, ao todo, sete indicadores: políticas e ações de conservação e qualidade da praia; políticas e ações de educação ambiental e sanitária; política e ações de coleta de resíduos; comunicação; educação ambiental e acessibilidade; politica e ações visando a promover a segurança pública; e os instrumentos legais e administrativos que incidam sobre a qualidade da praia.

O resultado do certificado Praia Limpa está previsto para ser divulgado no próximo dia 26 de outubro.

Com informação da A.I