A três dias da votação, nova rodada do Datafolha mostra que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) se mantém na liderança, mas a vantagem caiu seis pontos em relação ao levantamento anterior.

Agora, a sondagem registra 56% dos votos válidos para o capitão da reserva ante 44% de Fernando Haddad (PT).

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

CARLOS-ALBERTO-DATAFOLHA