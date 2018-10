Diferença entre Witzel e Paes cai 6 pontos percentuais e eleição no Rio está indefinida

Seis pontos percentuais separam o ex-juiz Wilson Witzel (PSC) e o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) na pesquisa de intenções de voto divulgada pela Datafolha, neste sábado. Com isso a disputa pelo Governo do Rio de Janeiro está embolada.

Witzel permanece a frente com 53% das intenções de votos válidos, ante 47% do adversário. A diferença era de 22 pontos percentuais há nove dias, tendo recuado para 12 há dois dias, chegado agora a seis.

O movimento indica, para o Datafolha, uma indefinição da disputa, já que a tendência de Witzel vem sendo de queda, enquanto Paes avança.

Em relação aos votos totais, o levantamento mostra que 44% opta por Witzel (eram 47% da pesquisa anterior), 40%, Paes (contra 37% há dois dias), 9%, branco ou nulo, e 7% afirmam estar indecisos.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, o que deixa Paes e Witzel no limite de um empate técnico. O ex-juiz, contudo, tem maior probabilidade de estar na frente.

O Datafolha entrevistou 3.008 eleitores entre sexta-feira (26) e sábado. A pesquisa foi registrada sob o número RJ-08582/2018 no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.

Os dados mostram que Paes ampliou seu eleitorado na capital que governou por oito anos. Se há nove dias ele tinha 41% na cidade contra 46% do adversário, ele agora aparece com 52% contra 37%. No interior, Witzel permanece com vantagem semelhante à do levantamento anterior (49% a 31%).

COM DATAFOLHA