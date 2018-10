Dinheiro do Fundef: TCE debate destino de R$ 3 bilhões. Parte das verbas está bloqueada

O destino de R$ 3 bilhões para os municípios do Ceará entra em debate. O dinheiro corresponde a diferença das verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) que o Governo Federal está repassando para os Municípios do Ceará.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) realiza, nessa quarta-feira, 24, a partir das 9 horas, em Fortaleza, audiência pública para avaliar quais medidas devem ser adotadas para a aplicação dessas verbas. O debate acontece na sede do TCE e terá a participação de representantes da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público Estadual e Federal, além de sindicatos de servidores e professores.

A aplicação desses recursos que já se encontram nos cofres de muitas cidades cearenses gera polêmica e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) chegou a determinar que as verbas não devem ser usadas para o pagamento de honorários de advogados autores das ações para os Municípios receberem a grana do Governo Federal.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu, diante de tanta polêmica, colocar o assunto em debate, como explicou, em entrevista aos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida no Bate Papo Político da edição desta terça-feira do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior),o conselheiro do TCE, Itacir Todero.

Mais informações em instantes