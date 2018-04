Dinheiro é motivo de briga para metade dos casais

Metade dos casais acabam brigando por causa de dinheiro, segundo levantamento realizado pelo (Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Em 9% dos casos, os desentendimentos são comuns.

Os principais motivos para o conflito são o fato de o companheiro gastar além das condições financeiras (46%), discordâncias entre prioridade de gastos da casa (32%) e atraso no pagamento das contas (28%). Há também dificuldade em ter reserva financeira por gastar tudo o que ganha (28%) e rigidez do companheiro no controle dos gastos (21%).

Além disso, apenas 52% contam para o outro sobre todas as compras feitas. A pesquisa identificou também que 23% dos casados têm a sensação de que o parceiro fica incomodado com a forma com que eles gastam o dinheiro e, por isso, 22% dos entrevistados disseram não dividir informações sobre as suas despesas particulares.