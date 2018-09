Direção do Poder Judiciário cearense será escolhida nesta quinta-feira

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) escolhe, nesta quinta-feira (27), a nova Direção do Poder Judiciário para o biênio 2019/2020. A sessão, marcada para 13h30, ocorrerá no Palácio da Justiça, bairro Cambeba, em Fortaleza. Serão eleitos o presidente, vice e o corregedor-geral para um mandato de dois anos, a partir de fevereiro de 2019. Não é permitida a recondução.

No dia 27 de agosto, o Tribunal de Justiça disponibilizou edital abrindo prazo para que os desembargadores manifestassem interesse em concorrer aos cargos de Direção. Atualmente, a administração do TJCE é composta pelos desembargadores: Gladyson Pontes (presidente), Washington Luis (vice) e Darival Beserra (corregedor). O mandato deles se encerra em 31 de janeiro de 2019.

O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos membros da Corte, ou seja, 43 desembargadores. Tem competência para eleger os membros do Tribunal de Justiça e dar-lhes posse; aprovar proposta de orçamento anual para o Poder Judiciário, a ser encaminhada aos Poderes Executivo e Legislativo; propor resoluções dispondo sobre matéria de organização e funcionamento administrativo dos órgãos do Judiciário; processar e julgar os feitos de sua competência e matérias disciplinares relativas aos magistrados, entre outras funções.

COM TJCE