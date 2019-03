O presidente Jair Bolsonaro quer mostrar que o modelo politico do pais está errado e que a relação entre Executivo e Legislativo deve mudar. O tom áspero do presidente tem azedado a relação do Planalto com o Congresso Nacional. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto traz mais informações. Confira no anexo abaixo: