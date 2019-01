Bolsonaro e Mourão são empossados presidente e vice-presidente do Brasil

Eleito em outubro de 2018 com mais de 57 milhões de votos, Jair Bolsonaro toma posse como presidente da República nesta terça-feira, 1º. A cerimônia começou às 14h (de Fortaleza), com atos no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto e no Itamaraty.

Durante a sessão comandada pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), Bolsonaro e seu vice leram o compromisso com a Constituição e ouviram do 1º secretário da mesa, deputado Fernando Giacobo (PR-PR), a leitura do termo de posse.

Acompanhe, na íntegra, o discurso de posse do presidente Jair Bolsonaro:

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB do Ceará), fez a declaração oficial em nome do Congresso Nacional, empossando, oficialmente, Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil.

Participaram da cerimônia o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.