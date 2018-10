Disque Eleitor 148 chega à capacidade total no dia da eleição

Os operadores do serviço Disque Eleitor 148 atenderam 11.221 ligações no dia 7/10, primeiro turno das Eleições 2018. No período de 10/9 a 7/10, foram recebidas 50.457 telefonemas com dúvidas dos eleitores.

A maioria buscava informações sobre endereços dos locais de votação, números de zona e seção, situação cadastral de eleitores, cancelamentos de títulos decorrentes da revisão biométrica, voto em trânsito, orientações sobre justificativa, informações a eleitores convocados como mesários, ordem de votação, dentre outras.

A capacidade instalada era de 10 mil a 11 mil ligações por dia, mas os atendimentos superaram o esperado, no dia da eleição deste ano. Já em 2016, no primeiro turno da eleição, foram 8.770 e, em 2014, 7.596 ligações.

O Disque Eleitor é serviço contínuo do TRE-CE, que no período eleitoral ganha reforço de mais operadores. Para o segundo turno, a capacidade é reduzida, pois os eleitores já votaram no primeiro turno e estão cientes do local de votação e seção, que são as principais dúvidas.

O atendimento é voltado para todo o Estado e a ligação tem o preço de uma chamada local. O eleitor também pode obter as informações sobre as eleições no site do TRE: www.tre-ce.jus.br clicando no banner disponibilizado na página inicial.

O 148 não recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular. Neste caso, os eleitores serão informados sobre o formulário eletrônico, disponível para denúncias em geral e para irregularidades na internet ou direcionados à coordenação da propaganda, em Fortaleza, através do número 3211-2607, ou aos cartórios eleitorais do interior do Estado.

Com informações TRE-CE