Distribuição por carro-pipa chega a 90% de cobertura em Caucaia

Apenas três semanas após ser retomada pela Prefeitura, a Operação Carro-Pipa já opera com 90% da capacidade em Caucaia. Nove veículos saem diariamente do Toco para abastecer com água potável 65 localidades de várias regiões. Os trabalhos são fruto de parceria da Defesa Civil com o Exército Brasileiro.

Beneficiam diretamente a mais de 10 mil pessoas. “Melhora bastante a vida para nós porque essa região é afastada e sempre sofre com a estiagem. Quando a barragem do Barreril seca, a gente só tem como opção a água do pipa”, revela Daniele Cardoso.

Ela mora na comunidade dos Pinhões há 26 anos, onde nesta segunda-feira (24/9) 188 pessoas receberam uma das 12 carradas de água fornecidas por mês pela Prefeitura. Ao todo, a Defesa Civil faz entrega em 158 pontos de recepção localizados em diversas regiões caucaienses.

São distribuídas mensalmente 744 carradas d’água. Cada uma equivale a 8.000 litros de água, o que representa um total de 5,9 milhões de litros todo mês. “É algo de grande importância porque diariamente fazemos essa distribuição em áreas de risco. E água é fundamental para a vida das pessoas”, pontua o coordenador da Defesa Civil, Airton da Silva.

Controladora da distribuição de água na comunidade dos Pinhões, Sandra retrata a importância da água para a localidade. “Não temos água de outro lugar. Usamos para beber, cozinhar. Antes da operação, só tínhamos se comprássemos. E, ainda assim, era de forma limitada. Agora temos água em maior quantidade e melhor qualidade.”

Recebem água mensalmente da Operação Carro-Pipa as seguintes regiões: Pindoba, Boqueirãozinho, Boqueirão, Boqueirão da Arara, Porteiras, Coité-Pedreiras, Catarina, Lameirão, Lagoa das Bestas, Jandaiguaba, Tabuleiro Grande, Tucunduba, Bom Princípio, Sítios Novos, Guararu, Mirambé e Catuana.

Populações afetadas pela seca, sem encanamento e com cisternas comunitárias podem acionar a Defesa Civil pelo telefone (85) 3342.0718.

Com informação da A.I