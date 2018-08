Divulgada lista de instituições habilitadas a iniciar projetos no âmbito do Pibid

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulga as 285 instituições de ensino superior (IES) que foram habilitadas a iniciar os projetos no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). A previsão é que sejam concedidas até 45 mil bolsas para alunos de licenciatura dos cursos abrangidos pelos subprojetos.

O Pibid estimula a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas públicas de educação básica desde o início da jornada do docente, com o intuito de promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda na primeira metade do curso. Os selecionados serão acompanhados por um professor da escola e por um docente de uma das instituições de educação superior participantes do programa.

Desde o final de 2009 até fevereiro de 2018, período correspondente às edições anteriores do Pibid, participaram do Programa mais de 206 mil alunos de licenciatura.

Com informações da Capes