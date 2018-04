Divulgado processo seletivo de professores assistentes para o Mais Alfabetização

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Caucaia divulgou, nessa segunda-feira, 9, o Processo Seletivo Simplificado de voluntários para constituição de banco de Assistentes de Alfabetização para o Programa Mais Alfabetização, programa do Ministério da Educação (MEC). O objetivo é fortalecer e apoiar as escolas no processo e alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental no Município.

Entre as principais ações do programa estão a garantia do assistente de alfabetização ao professor em sala. “Essa iniciativa é essencial porque garante um maior aproveitamento dos nossos professores, que terão o apoio adicional desses assistentes de alfabetização para desenvolver as atividades pedagógicas previstas no calendário da secretaria, promovendo um aproveitamento maior para os alunos, explica a secretária Lindomar Soares.

As inscrições serão realizadas entre os dias 11 e 12 de abril, das 8 às 14 horas, no Centro Municipal de Formação e Avaliação (CEMFA), localizado na Tabuba. Informações sobre vagas, requisitos e atribuições, assim como a ficha de inscrição, podem ser conferidos no edital nº 01/2018.

Serviço

Inscrições para os Assistentes de Alfabetização para o Programa Mais Alfabetização

Quando: Dias 11 e 12 de abril (das 8h às 12h)

Onde: Centro Municipal de Formação e Avaliação (CEMFA)

Endereço: Avenida Central, nº 1425 – Tabuba

Com informações da Prefeitura de Caucaia