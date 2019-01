Dnit avalia que ponte em Chorozinho que foi alvo de explosão está com estrutura comprometida

Os engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) avaliaram que a ponte sobre o Rio Choró, em Chorozinho, atacada por criminosos na noite de sábado (12), está comprometida. O tráfego de veículos foi liberado no sentido Capital-Interior, mas interditado do Interior para a Capital, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Mas o trânsito no local ficou prejudicado, pois caminhões retidos ocasionaram congestionamento. O tráfego foi desviado por dentro da cidade, que viveu uma manha de trânsito intenso.

O Dnit deve analisar a situação de forma mais detalhada e posteriormente indicar um prazo para recuperação do equipamento. A explosão ocorreu por volta das 20 horas, na ponte sobre o Rio Choró. A explosão pôde ser sentida em diversas localidades do Município de Chorozinho, causando pânico entre os moradores.