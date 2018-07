DNIT explica situação das obras do anel viário

O superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura no Estado do Ceará (Dnit-CE), Francisco Caminha, participou hoje (19/7), na FIEC, da reunião conjunta do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da FIEC e da Câmara Temática Logística da Adece (CT Log), ambos presididos por Heitor Studart.

No encontro, o gestor do órgão fez uma explanação sobre a situação das principais vias do Estado, em especial as que fazem parte do anel viário da Região Metropolitana de Fortaleza. Dentre os trechos dessa via que têm exigido maior atenção do órgão, ele citou as duplicações das BRs 222 e 020,que se interligam, além da 116. De acordo com Caminha, o prazo estimado para a conclusão dessas obras é setembro de 2019.

Sobre o Coinfra

O Conselho Temático de Infraestrutura da FIEC (Coinfra) é um órgão consultivo que tem por objetivo debater e propor políticas na área de infraestrutura. Visa integrar e desenvolver os diversos setores industriais especialmente nas áreas de energia, saneamento básico, transportes, concessões e telecomunicações.

COM FIEC