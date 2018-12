DNIT inicia sinalização da rodovia BR-230, entre os municípios de Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira

A Superintendência do DNIT no estado do Ceará, por meio do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária – BR Legal, iniciou a implantação da sinalização horizontal e vertical da rodovia BR-230, entre os municípios de Lavras da Mangabeira e Várzea Alegre.

Os serviços de sinalização foram iniciados nos segmentos onde as obras do Programa de Contratos de Recuperação e Manutenção Rodoviária (CREMA) foram concluídas. Os demais segmentos serão sinalizados de acordo com as obras de pavimentação.

A previsão é de que até maio/2019 toda a BR-230, entre a divisa do Ceará com o estado da Paraíba e o município de Farias Brito esteja totalmente restaurada e sinalizada.

COM DNIT