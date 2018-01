Documentos perdidos durante Réveillon no Aterro da Praia de Iracema são resgatados pela 

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) está em posse de mais de 400 documentos que foram perdidos durante a festa de Réveillon de Fortaleza, realizado no último dia 31 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema. Os documentos foram entregues pela população nos postos de atendimento distribuídos ao longo da Avenida Beira Mar e foram encaminhados ao Quartel do Comando Geral da Corporação para serem devolvidos mediante comprovação.

As festas de fim de ano podem se tornar uma dor de cabeça para quem perde algum documento pessoal nesse período, por isso, o cidadão que perdeu algum documento (RG, CPF, título de eleitor, cartões de crédito, CNH, entre outros) durante o período de comemorações, poderá encontrá-lo na Assessoria de Comunicação Social da PMCE – Ascom, localizada nas dependências do Quartel do Comando Geral – QCG, na Av. Aguanambi, 2280, no Bairro de Fátima, até próxima sexta-feira (05). Após esse período, os documentos serão enviados para a Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

É necessário destacar que encontram-se no Quartel do Comando Geral apenas os documentos que foram perdidos no Aterro, as vítimas de furto ou roubo de seus documentos ou pertences devem procurar uma delegacia de Polícia Civil mais próxima para realizar o registro de Boletim de Ocorrência (BO) ou preencher um formulário eletrônico na Delegacia Eletrônica pelo endereço: http://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.

Com informações da SSPDS