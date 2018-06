Dois grupos prioritários ainda não atingiram meta de vacinação contra gripe no Ceará

O Ceará vacinou 94,71% do público-alvo na campanha nacional de vacinação contra a gripe, alcançando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de 90% dos grupos prioritários. Em termos percentuais, o Ceará é o estado do Nordeste com maior cobertura e homogeneidade e o terceiro do Brasil. No entanto, em dois grupos prioritários o número segue abaixo do objetivo: crianças entre seis meses e cinco anos e gestantes.