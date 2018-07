Dois novos desembargadores do TJCE serão empossados nesta sexta-feira

Os juízes Henrique Jorge Holanda Silveira e Marlúcia de Araújo Bezerra serão empossados no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), nesta sexta-feira (13), às 16h. Os magistrados foram eleitos durante sessão do Tribunal Pleno, realizada em 28 de junho.

A solenidade, tendo à frente o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, ocorrerá no Pleno, no Palácio da Justiça. O desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha fará o discurso de saudação aos novos integrantes da Corte, em nome do Tribunal. Os empossados também falarão em agradecimento.

A magistrada Marlúcia Bezerra foi eleita pelo critério de antiguidade, e preencherá vaga com a aposentadoria do desembargador Francisco Pedrosa Teixeira. Já Henrique Jorge Holanda teve a escolha por merecimento, e assumirá vaga aberta com o falecimento da desembargadora Helena Lúcia Soares. Ele concorreu com outros 13 juízes, sendo eleito após figurar pela terceira vez consecutiva entre os três primeiros colocados.

Em virtude da posse, o expediente na sede do TJCE será único nesta sexta-feira, das 8h às 14h. A determinação consta na Portaria nº 1.385, publicada no Diário da Justiça nessa terça-feira (10). A Coordenadoria de Protocolo e Malote funcionarão normalmente para atendimento do público externo.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará