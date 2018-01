Dois suspeitos de cometerem homicídio são capturados pelo BPRaio minutos após o crime

O Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou um adulto e uma adolescente, de 15 anos, suspeitos de participar de um homicídio, ocorrido no final da tarde dessa terça-feira (2), no bairro Jaçanaú, em Maracanaú, Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). Com a dupla, foi apreendida uma espingarda calibre 12 com uma munição deflagrada, possivelmente usada para praticar o crime.

A composição do Raio fazia patrulhamento na região quando os policiais militares avistaram um casal, em atitude suspeita, saindo de um matagal empurrando uma motocicleta modelo DafraSpeed 150. Do mesmo local, saíram dois indivíduos em um veículo Fiat Uno/Mille azul. Nesse momento, um dos suspeitos que estava no automóvel disparou contra os policiais, que reagiram aos tiros. De pronto, o casal foi detido e colocado na viatura. Os suspeitos do carro dispararam em fuga até perderem o controle do carro e capotarem o veículo. Os indivíduos conseguiram pular o muro de um residencial e fugiram. Dentro do veículo, foram encontrados objetos pessoais da proprietária do carro, que estava com queixa de roubo. Além disso, uma espingarda calibre 12 foi apreendida.

Ao realizar uma vistoria no matagal, os policiais encontraram um corpo do sexo masculino com marcas de bala no corpo. Os PMs solicitaram a presença de equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para realizarem os levantamentos acerca do homicídio. A vítima não foi identificada no local. O corpo e a arma foram levados para a Pefoce para realização de exame pericial.

Elton Fábio de Sousa (27) e a adolescente foram conduzidos até a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foram realizados os procedimentos policiais contra os suspeitos. Em depoimento, o suspeito confessou que praticou o crime porque a vítima estaria praticando vários roubos nas proximidades onde eles moram. A dupla foi autuada por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por uso de recurso que impossibilita a defesa da vitima. Além disso, Elton foi flagranteado ainda por corrupção de menores.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do homicídio e a participação dos demais envolvidos. As diligências permanecem no intuito de capturar os outros dois suspeitos. A população pode colaborar com os trabalhos investigativos por meio de denúncias anônimas pelo telefone (85) 3101-2942, número do 20º Distrito Policial (Acaracuzinho).

Com informações da SSPDS