Dólar fecha em queda e Bovespa bate recorde nominal pelo terceiro dia

A cotação do dólar teve queda no fechamento da B3, a bolsa de valores de São Paulo. A moeda americana ficou em R$ 3,7160, uma variação negativa de 1,02%.

O índice Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com alta de 0,30%, totalizando 91.840 pontos nesta sexta-feira, batendo novo recorde nominal, pelo terceiro consecutivo. O recorde anterior, de 91.564 pontos, foi registrado ontem.

Os papéis com melhor desempenho no pregão de hoje foram os da Cielo (alta de 7,98%), Bradespar (6,76%) e Vale (6,51%). A maior baixa ficou por conta da Embraer, com variação negativa de 5,02%.

Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro disse ser favorável ao acordo entre a Embraer e a Boeing, mas afirmou que tem preocupações com o futuro da empresa.

Seria muito bom essa fusão, mas nós não podemos, como está na última proposta, que daqui a cinco anos tudo seja repassado para o outro lado. Nossa preocupação é essa, é um patrimônio nosso.”

Com informações Agencia Brasil